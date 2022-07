Virus del Joker: qué es y cuáles son las apps infectadas

El virus del Joker ha estado activo al menos desde 2017, y se se caracteriza por acceder a los teléfonos móviles por medio de los permisos que las personas otorgan durante el proceso de descarga de aplicaciones, en la tienda oficial de Google Play para Android.



¿Qué es?

Según Eset, compañía de detección proactiva de ciberamaneza, se trata de un malware, catalogado como spyware, que intercepta mensajes SMS que llegan al dispositivo de la víctima, realiza suscripciones a servicios premium, y desplega publicidad excesiva y no deseada.



En el peor de los casos, el virus puede llegar a tomar el control del dispositivo y robar información financiera.



Apps infectadas

Entre abril y junio de 2022, varias aplicaciones disponibles en Google Play han sido eliminadas luego reportarse la presencia del virus. Una de las últimas apps se llamaba PDF Reader Scanner.

En Twitter, también, se han reportaron decenas de aplicaciones maliciosas en los últimos meses, las cuales registran hasta 10.000 descargas. La mayoría de estas apps añadían funciones al teléfono, como lectores de códigos QR, apps de wallpaper, complementos para la cámara de fotos, entre otros.

En 2020, Google reportó que eliminó de Google Play más de 1.700 aplicaciones que contenían este malware.



Estas son algunas de las aplicaciones que distribuían el malware Joker reportadas solo en junio de 2022, la mayoría eliminadas de Google Play.

· All QRCode Scanner

· PDF Scanner Reader

· Wow Translator

· Rainy Day Wallpaper

· Neon Live Wallpaper

· Plenty Emoji Messages

· Cute Photo Editor

· All Wallpaper SMS

· All Photo Translator

· Smart CMM Launcher

· CamHipro

· Cool Messages

· Sketch Photo Editor

· Blood Sugar Log

· Bubble Message

· Create Photo Stickers

· Shining Live Wallpaper

· Toy Blast Star-Falcon

· RGB Emoji Keyboard

· Camera Translator Pro

Vale la pena señalar que se aconseja prestar atención a los permisos que solicitan las aplicaciones al momento de instalarlas, ya que algunas apps solicitan permisos innecesarios que pueden advertir de una intención sospechosa.

Por último, se recomienda instalar una solución de seguridad de confianza en el teléfono y mantenerlo actualizado.

