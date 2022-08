Todo lo que debe saber sobre la visa para turistas de Estados Unidos

Se acercan las vacaciones de verano en Estados Unidos y, con ello, aumentan la solicitud de visa de turistas por parte de colombianos en busca de viajar al país norteamericano.



Es por ello que la Embajada de Estados Unidos da algunas claridades sobre el actual proceso de visado.



Casos que no necesitan entrevista y para qué clases de visas

La primera claridad de la entidad es que el sistema de citas es el que decide si una persona necesita de una entrevista o no, una vez la persona haya contestado el cuestionario de la página oficial.



El primer requisito es ser residente de Colombia.

"Los solicitantes menores de 14 años y mayores de 79 años pueden solicitar visa de turista sin necesidad de entrevista, si no han tenido un rechazo anterior a la solicitud de visa que están presentando (para los menores de 14 años, al menos uno de sus padres debe tener una visa válida)", explica la Embajada.

Junto a ello, no se requiere de entrevista si la visa anterior fue aprobada por su validez total y no ha vencido hace más de 48 meses. Si cumple con los requisitos, los tipos de visa que pueden renovarse sin necesidad de entrevista son: B1/B2 (turismo); F1 y M1 (Estudiante); J1 (Programas de Intercambio); C1/D (Tripulante) y las visas de trabajo basadas en peticiones como la H1B, O1, P1 y L (pero no “Blanket”).

Tiempo de espera para renovar la visa

En los casos donde no se necesita entrevista para renovar la visa, los solicitantes deben programar una cita para la entrega de su pasaporte en el CAS de Bogotá. Este proceso dura alrededor de 6 semanas desde que el solicitante hace entrega de su pasaporte.

En este momento, las citas para la entrega del pasaporte están disponibles a partir de 2025.

Para otros tipos de visa, como de estudiante, programas de intercambio, tripulantes y visas de trabajo basadas en peticiones, hay citas disponibles en septiembre y octubre del presente año.

Tiempo máximo de la visa de turista

Este tipo de visa puede ser aprobada por máximo 10 años para ciudadanos colombianos y venezolanos.



Tiempo de espera para quienes solicitan la visa por primera vez

Para este tipo de visado las citas están disponibles desde enero de 2025. La Embajada aclara que cuando existan más recursos, se abrirán citas adicionales.



"Los solicitantes deben monitorear la página web frecuentemente para buscar adelantos de cita con fechas más cercana", explican. Asimismo, los solicitantes no pierden su cita cuando buscan una fecha más cercana.

La entidad también precisó que aunque existen personas que ofrecen adelantos de citas, esto es falso. La única forma de adelantar la citación es en el sitio web de la Embajada sin ningún costo.



La persona solo debe ofrecer 160 dólares para la visa de turismo.

Visa en casos urgentes

La Embajada considera ciertos casos para personas que necesitan viajar por emergencia. Estos casos incluyen visas de trabajo (H, I, O, L, P, y R), programas de intercambio, y estudiantes en programas de pregrados, maestrías y Ph.



Para pedir un adelanto de cita, debe usar el sistema de citas del sitio de web de la Embajada después de hacer una cita en el futuro.

Recomendaciones para un solicitante de visa de turismo

La entidad aconseja lo siguiente:



• Diligenciar el formulario DS-160 por sí mismo con información correcta.

• No comprar tiquetes antes de su entrevista.

• Si su pasaporte está próximo a vencer, debe renovar su pasaporte antes de solicitar la visa.

• En el momento de solicitar la cita, contestar correctamente las preguntas de clasificación que el sistema realiza para evitar demoras e inconvenientes con su solicitud.

PORTAFOLIO