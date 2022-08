Vistazo fotográfico a la historia y evolución de las cámaras

Concebir el mundo sin la fotografía es algo que puede ser impensable para muchos hoy día, teniendo en cuenta que la tecnología ha llevado a que se pueden capturar momentos cotidianos desde nuestros celulares.



Pero devolvámonos en el tiempo a un 19 de agosto de 1839, cuando el inventor Louis Daguerre presentó ante la Academia Francesa de Ciencias el daguerrotipo, un procedimiento que consistía en capturar imágenes a través de un proceso químico, a partir de este hito la historia de la fotografía cambió y se abrió paso al desarrollo de este arte, así como de las cámaras y lentes. Por ello el 19 de agosto se ha convertido en una fecha especial para conmemorar el Día Internacional de la Fotografía.



Y si bien la primera cámara no se desarrolló hasta el siglo XIX, previo a esto y a Daguerre se habían inventado otros aparatos que pasaron a la historia como la cámara oscura, un dispositivo que se usó durante siglos como entretenimiento.



Cabe destacar que en 1826, el inventor Joseph Nicéphore Niépce mejoró este prototipo y logró tener la primera imagen fija, gracias a que dentro de la cámara oscura instaló una placa cubierta de betún que se endurecía con el contacto de la luz. No obstante, la cámara continuaría mejorando a lo largo de los siglos impulsada por técnicas como la del daguerrotipo.



Llegaría 1884, y el inventor George Eastma patenta el rollo fotográfico y funda la marca Kodak. Con el tiempo, este invento impulsó a que llegarán al mercado las cámaras análogas. A finales del siglo XIX empiezan a surgir los primeros fabricantes de lentes que fueron desarrollando objetivos que permitían cada vez mayor nitidez y entrada de luz a los dispositivos, lo cual llevo a los tiempos de exposición aproximadamente a un cuarto de segundo.



A este adelanto, también se sumó la compañía Sony, convirtiéndose en un referente en este segmento.



En la década de 1930 aparecen las primeras cámaras instantáneas, que no necesitaban revelado, como la Polaroid. Si bien años más tarde el mundo se dejaba capturar en los negativos fotográficos, en un abrir y cerrar de ojos llegaron las cámaras digitales. A esto se le suma que en 1981 Sony presenta la primera cámara de video electrónica.



Llegan los 2000 y con el ‘boom’ de los celulares se suman los primeros dispositivos con cámaras de allí en adelante. Las comunicaciones, el entretenimiento y la fotografía se empiezan a condensar en un solo aparato. En la actualidad los celulares son los dispositivos preferidos y más usados para capturar imágenes.



