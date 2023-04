Nevado del Ruiz: el SGC explica supuesta fragmentación en el volcán

En los últimos días se ha vuelto viral una imagen en la que se puede ver una aparente fragmentación en la superficie del Volcán Nevado del Ruiz.



Se puede apreciar en la instantánea una aparente grieta que atraviesa gran parte de la montaña, presumiblemente provocada por la actividad sísmica del volcán, la cual ha venido en aumento desde la semana pasada.



Ante la viralidad que tuvo esta publicación, el Servicio Geológico Colombiano, a través de su cuenta de Twitter, explicó cual es la realidad de la naturaleza de la fotografía, aclarando, de primera mano, que no se trata de ningún tipo de fragmentación.



Según explicó la entidad, se trata de una pared que corresponde al límite de un cuerpo de lava cristalizado, lo cual es un rasgo que el volcán ha estado presentando desde hace varios años y que no tienen ninguna relación con la actividad volcánica persistente en la actualidad.



“La cantidad de nieve y hielo presentes en cada momento del año hace que este rasgo sea más o menos visible”, explicó el SGC.



Esta explicación fue corroborada por varios usuarios de Twitter, asegurando que dicha pared ha estado presente desde hace varios años y que, por lo tanto, no está relacionada a una inminente erupción.



01 de Julio de 2022

Situación del volcán del 19 de marzo



El Volcán Nevado del Ruiz volvió a presentar emisiones de ceniza y de dióxido de azufre, las cuales se pudieron apreciar desde la ciudad de Manizales, tal como explicó Carlos Mario Gonzalez Duque, miembro del equipo encargado de la operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire, al diario ‘La Patria’.



“La calidad del aire en Manizales se ha mantenido en condiciones normales producto de la dinámica de las fuentes de emisión de la ciudad, principalmente móviles”, dijo.



Con relación a esto, Luis Fernando Velasco, director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), manifestó que la alerta naranja debe continuar y que la población tiene que estar muy atenta al desarrollo de la actividad volcánica.



