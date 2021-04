WeWork aceptará criptomonedas como forma de pago

WeWork, el proveedor líder global de espacios flexibles, anunció este martes que comenzará a aceptar pagos en criptomonedas seleccionadas. En asociación con BitPay y Coinbase, la compañía ampliará su flexibilidad al recibir pagos en criptomonedas para transacciones entrantes y salientes.



A través de BitPay, un proveedor de servicios de pago de criptomonedas, WeWork aceptará Bitcóin, Ethereum, USD Coin, Paxos, entre otras criptomonedas como forma de pago en sus servicios.



WeWork también mantendrá esta moneda en su balance. La compañía pagará a los propietarios y socios externos en criptomonedas cuando corresponda a través de Coinbase, un miembro de WeWork y la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande de EE. UU.



Además, Coinbase será el primer miembro de WeWork en usar criptomonedas para realizar el pago de su membresía. Como líder en el sector fintech, la decisión de Coinbase de pagar a WeWork en criptomonedas demuestra la creciente demanda en el mercado de opciones de pago flexibles y fáciles de usar.



En 2020, WeWork digitalizó su cartera de bienes raíces con el lanzamiento de sus productos WeWork On Demand y WeWork All Access, próximamente en Latinoamérica, lo que permite a los miembros elegir cuándo, dónde y cómo trabajar.



El CEO de WeWork, Sandeep Mathrani, mencionó: “La fortaleza de WeWork está en nuestra capacidad de evolucionar para satisfacer de la mejor forma las diversas necesidades de nuestros miembros en todo el mundo. A medida que nuestra base de miembros continúe creciendo en el sector fintech, también lo hará nuestra capacidad para adaptarnos a sus necesidades y atender una nueva economía. WeWork siempre ha estado a la vanguardia de las tecnologías innovadoras, encontrando nuevas formas de apoyar a nuestros miembros. Prueba de ello es el agregar criptomonedas como forma de pago para nuestros miembros".



El CEO de Softbank Group International, Marcelo Claure, afirmó: “Cuando pensamos en el lugar de trabajo del futuro y en los negocios, tenemos que considerar las criptomonedas como una parte central de esa conversación. Las criptomonedas ayudan a construir una economía global más fuerte y el anuncio de WeWork demuestra el compromiso de la empresa no solo con la innovación, sino con ser un negocio con enfoque global. La capacidad de WeWork para proporcionar a los miembros medios de pago convenientes es tremendamente emocionante. Me complace mucho que WeWork esté tomando medidas para reconocer el valor que esta tecnología puede brindar a nuestros miembros actuales y futuros”.



El CEO de BitPay, Stephen Pair, dijo: “En BitPay creemos que las criptomonedas son el futuro de la tecnología financiera y los pagos. Nuestro objetivo es transformar la forma en que las empresas y las personas envían, reciben y almacenan dinero. WeWork ahora ofrecerá a sus clientes una opción de pago innovadora que, además de ser más barata y fácil de usar que las tarjetas de crédito, aprovechará una comunidad valorada en más de 2 billones de dólares".