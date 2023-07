The changers

Con este provocador título el Inalde, de la Universidad de La Sabana, celebró sus 25 años al servicio de la educación y la formación de profesionales.



De este evento quedaron importantes reflexiones en torno a los desafíos de la Inteligencia Artificial (IA) en todos los ámbitos de nuestra realidad. Me llamó la atención que los expositores, en donde había académicos, presidentes de compañías de telecomunicaciones, de tecnología y empresarios del mundo digital, hubo una constante: la tecnología debe estar al servicio del ser humano y la persona siempre debe estar en el centro.



Es una importante conclusión cuando se aduce que la IA reemplazará a la persona, o cómo conspirará en contra de la humanidad en un futuro distópico y que raya en la ciencia ficción. Si bien muchas tareas pueden ser automatizadas y mejoradas en tiempo por la tecnología, me sorprendió mucho saber que las empresas siguen invirtiendo en el desarrollo de herramientas de IA a la par del talento humano que las debe administrar, es decir, no hay un reemplazo, sino una sinergia entre los dos actores, hasta qué punto la herramienta puede, por ejemplo, atender un cliente virtualmente, sin perjuicio de que el trabajador esté al detalle del proceso.



Esto tranquiliza pues es frecuente en diferentes círculos enfrentarse a dilemas de cómo la tecnología suprimirá ciertas actividades, y cómo en ejercicios, como la abogacía, desde que apareció el mítico Watson, varios colegas se aterran con la constante pesadilla de un día no ser útiles.



Sin lugar a dudas estas herramientas, que existen de tiempo atrás y hoy se están mejorando, pueden ser un gran complemento. Así como a nadie se le ocurriría volver manual un proceso industrial, sería un contrasentido procurar reemplazar humanidades y profesiones donde se requiere empatía y compasión, por procesos administrados por máquinas.



Si bien habrá una adecuada cooperación IA - profesionales, no es menos cierto que si las profesiones liberales no aprovechan este cambio tecnológico y sus ventajas, también caerán en la obsolescencia.



Otra importante constante en esta discusión es que la IA debe ser transparente, comprensible, explicable y sin sesgos, su apropiación y adopción será el éxito en su uso y mejora.



Las habilidades blandas siguen siendo una herramienta necesaria en todos los negocios y profesiones, la comprensión humana no podrá ser reemplazada por la tecnología, pero no es menos cierto que procesos repetitivos están siendo sistematizados en 6 de cada 10 actividades.



El Foro Económico Mundial hoy habla de un 60% de reskilling, es decir, una mejora o recambio profesional, no un reemplazo como tanto se ha satanizado el salto tecnológico.

Debemos prepararnos para esta realidad y hacer nuestras vidas mejores con IA, pero no acomodarnos a que todo se sistematice, nuestra vida tendrá el gran reto de estar a ‘prueba de robots’.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

​Director General De La Espriella Lawyers

andresbarretog@gmail.com