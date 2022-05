Trabajo híbrido, lo mejor de dos culturas

Por mucho tiempo, la cultura del trabajo solo se enfocó en actividades presenciales que se desarrollaban en oficinas, talleres y otros espacios pensados y desarrollados específicamente para las labores profesionales.



Sin embargo, los nuevos tiempos, el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y también situaciones de emergencia -como la pandemia por la covid 19- han obligado a gran parte de los centros de trabajo a aprender nuevas maneras de trabajar: la solución ha sido quedarse en casa, cumplir con una de las responsabilidades desde ahí y solo salir cuando el trabajo realmente lo exige.



Pero no todos los trabajos ni cada trabajador tienen la posibilidad de desempeñarse plenamente desde un lugar remoto: muchas actividades requieren del uso de herramientas que por su complejidad o necesidades específicas deben estar en un lugar determinado. En todo caso, tanto los nuevos talentos como los trabajadores que poseen alguna experiencia mayor han tenido que aprender a adaptarse a un modelo de trabajo híbrido que puede ofrecer lo mejor de dos maneras distintas de desempeñarse en el mundo laboral.



Más allá de tratarse de una tendencia pasajera, el trabajo híbrido es parte de una nueva realidad en la cultura laboral. Un estudio desarrollado por Poly a nivel mundial, muestra que hasta 72% de las empresas han registrado algún aumento en su productividad tras adoptar formas de trabajo híbrido.



En Colombia, por su parte, el Índice de Tendencias Laborales de Microsoft revela que 74% de los empleados del país desea priorizar su bienestar por encima del trabajo. El mismo estudio muestra que 74% de los colombianos está abierto a trabajar en espacios inmersivos y digitales como, por ejemplo, aquellos donde se puede desempeñar el trabajo híbrido. En la actualidad, cada vez más empresas se suman al modelo de trabajo híbrido, como el Remote First, un modelo en el que los trabajadores tienen el trabajo a distancia como una primera alternativa.



Así, cada trabajador tiene ante sí la opción de asistir a la oficina y también de trabajar desde casa, alternativa a la que los nuevos talentos se adaptan con mayor facilidad y a la que también se han integrado personas con toda la experiencia previa en trabajos presenciales.



Si bien el trabajo híbrido se vio muy acelerado durante los últimos meses por causa de la pandemia, esta flexibilidad parece haber llegado para quedarse. Un informe de Microsoft Argentina y la Universidad de San Andrés arroja que el 81% de personas consultadas asegura tener un mayor bienestar, mientras que 60% percibe mejoras en su productividad gracias al home office.



Los beneficios del trabajo híbrido ya saltan a la vista porque busca atraer al mejor talento sin que tenga importancia desde dónde se encuentre, beneficio que resulta muy atractivo para los empleados, quienes pueden elegir en qué parte del mundo hacer base y disfrutar de su movilidad sin tener que elegir entre viajar o renunciar a un trabajo estable.



DENISE FRANCISCATO

Head of People de 123Seguro