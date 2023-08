Ufff, ¡qué calor!

¡Estoy cansado del cuento del calor! Del cuento, digo, no del calor. Como en todos los años desde que yo recuerdo, al llegar julio y agosto suben las temperaturas y la gente empieza a quejarse de que “nunca había hecho tanto calor”.

Y como en todos los veranos desde hace años, los terroristas climáticos aprovechan los calores estacionales para buscar convencer a la humanidad de que va a derretir el mundo.



Es oportuno revisar las falsas afirmaciones sobre presentes niveles de temperatura a los que supuestamente nunca antes había llegado el planeta.



Para empezar, recordemos que, dentro de la serie que viene dedicando al tema, EL TIEMPO recientemente informó que “en Estados Unidos, el Valle de la Muerte estuvo a punto de alcanzar el récord histórico de temperatura cuando el famoso termómetro digital del desierto marcó los 55°C”.



Lo que dejó en el tintero fue que el récord, que es 56,7°C, viene del 10 de julio de 1913, hace exactamente 110 años, cuando la concentración de CO2 en la atmósfera era apenas dos tercios de la actual.



Como tampoco nadie cuenta que la mayor temperatura registrada hasta ahora fueron los 58°C que sufrió Libia el 13 de septiembre de 1922.

Esto, obviamente, con una concentración de CO2 igualmente baja.



Dentro de los ciclos que caracterizan el clima de la tierra, es claro que la temperatura del planeta empezó a subir después del Mínimo Solar de Maunder, hace unos 300 años, para salir de la Pequeña Edad de Hielo que se inició a fines del siglo XIV.



Por eso, porque venimos de un mínimo, hay hoy una tendencia a un aumento de temperatura, el cual ha sido de 0,7°C netos por siglo. Eso y no más.



Ahora bien, si el calentamiento se acelerara, el hecho es que los aumentos que se vienen registrando en las temperaturas se presentan en los mínimos y no en los máximos, y que se dan más en las zonas distantes del trópico que en el trópico.



Si algo, el planeta se está tornando más templado y sus fronteras agrícolas y su vegetación se están expandiendo.



En cualquier caso, es bueno recordar que la temperatura actual es 7°C inferior a la que ha prevalecido en la tierra por la mayor parte de los últimos 500 millones de años.



Y que es 5°C inferior a la de las cuatro edades interglaciales, que nos precedieron en los últimos 500.000 años.



Y, más recientemente, que es 3°C inferior a las que se presentaron hace mil, dos mil y tres mil años, durante los calentamientos medieval, romano y minoico.



La verdad es que es grande el esfuerzo del terrorismo por presentar una gigantesca amenaza tras un disfraz seudo-científico.



No se debe caer en esa trampa. Y aunque es mucha la información seria sobre el tema y puedo sugerir un buen listado de ella, para algo resumido y claro basta leer a don Fernando del Pino en el link https://www.fpcs.es/escuela-de-calor-2023/.



EMILIO SARDI APARICIO

Empresario.