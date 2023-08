Llega el presidente de la República, Gustavo Petro, a su primer año de gestión en medio del grave escándalo de ingresos de dineros ilegales detrás del triunfo electoral, a raíz de las declaraciones del hijo mayor del primer mandatario.

La Fiscalía le imputó delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a Nicolás Petro, quien ya anunció colaboración a la Justicia y admitió la entrada de multimillonarios recursos por parte del ex narcotraficiante Samuel Santander Lopesierra, un hijo del polémico empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca y el empresario cucuteño Óscar Camacho.



El presidente Petro afirmó que no sabía de esta financiación de origen ilícito y que solo “el pueblo” podría acabar con su mandato. La gravedad de este escándalo es de tal magnitud que, en vez de estar presentando el balance de sus primeros doce meses de gobierno, la Casa de Nariño se ve obligada a reiterar su legitimidad.



El contraste entre la jornada histórica del siete de agosto del año pasado -incluyendo los altos niveles de popularidad de las que gozaba el mandatario- y esta antesala al primer año no podía ser más abrupto.



Es, sin lugar a dudas, un aniversario empañado ya que el proceso de Nicolás Petro ha revivido los fantasmas del proceso 8.000 que marcó el gobierno de Ernesto Samper y donde se presentó también el ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial.



Más allá de los llamados al respeto a la institucionalidad y a llevar estas investigaciones hasta las últimas consecuencias, el ‘gobierno del cambio’ -promesa crucial que hizo el primer mandatario en su posesión- arriba a su primer año con la urgencia de defender su legitimidad, con sus credenciales anticorrupción en vilo, con sus reformas embolatadas, repitiendo prácticas políticas tradicionales y sin una narrativa clara de transformación.



Una mirada a los distintos sectores de la administración Petro muestran algunos logros -que incluye la más onerosa reforma tributaria-, pero un déficit importante de ejecución e implementación en frentes claves como la vivienda, el agro, la seguridad y la ‘paz total’.



Al mismo tiempo, banderas como la transición energética o la lucha contra el cambio climático luchan por materializarse. El primer año concluye en medio de una tormenta jurídica y política y con un ‘cambio’ sin una hoja de ruta clara.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda