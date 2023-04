Un concepto poderoso

En un escenario académico se discute la iniciativa gubernamental de garantizar una transición energética en la que el país deje de exportar hidrocarburos que afectan el cambio climático. El Ministerio de Hacienda, con prudencia, liga la velocidad de este proceso a la capacidad que tenga nuestra economía de substituir, con nuevas alternativas de exportación, los ingresos que el país obtiene por sus ventas de petróleo y carbón.



En otro evento, empresarios y gremios alertan sobre el impacto negativo que tendrá sobre la creación de empleo las medidas contenidas en la nueva propuesta de reforma laboral. Se argumenta que aumentar el costo de crear un puesto nuevo de trabajo producirá un mayor desempleo y estimulará la informalidad.



En ambos debates el concepto central es la productividad, una noción central en la economía globalizada en la que vivimos.



La productividad de la economía colombiana es un concepto que recibe muy poca atención en nuestras políticas públicas. Por ejemplo, esta semana, colapsó otra infraestructura vital para la comunicación entre el eje cafetero y el sur del país, incluido el puerto de Buenaventura. Poco se analizó el impacto que este suceso tendría sobre la productividad del país y sobre el preocupante nivel de inflación. No tener una buena infraestructura disminuye nuestra productividad.



Volviendo a los debates antes mencionados, sería absurdo y peligroso reducir nuestra producción de petróleo si previamente no hemos sido capaces de generar los ingresos necesarios para compensarlos. En el 2022, exportamos carbón y petróleo por 31.361 millones de dólares lo que equivale a 54,6 por ciento del total de nuestras exportaciones.



Ello implica que tenemos que desarrollar muchos nuevos renglones, que hoy no tenemos, en los que seamos competitivos en los mercados internacionales y nos permitan remplazar los dólares que recibimos de los hidrocarburos. Si queremos ser verdes tenemos que ser más productivos.



En el tema laboral, el gobierno tiene razón al indicar que los bajos salarios de nuestra economía no son una fortaleza de nuestras empresas sino la demostración de su baja productividad. Pero es desconocer la inmensa responsabilidad que tiene el Estado en la baja productividad del país.



Deficientes infraestructuras, elevados costos de los servicios públicos, desesperante tramitomanía, corrupción, modelos obsoletos de formación profesional y elevada presión fiscal son sólo algunos de los factores que explican la baja productividad de nuestras empresas.



La productividad no es un factor que se improvisa ni se puede mejorar en el corto plazo. Requiere políticas estables y pacientes que ataquen las causas profundas de las ineficiencias. Por ejemplo, se requieren años para que un país tenga un sistema educativo donde se fortalezcan habilidades profesionales competitivas. En infraestructura nos damos cuenta cada día que tenemos décadas de retraso en la materia.



Sin productividad ninguna reforma, por bien intencionada que parezca, es sostenible.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​Decano de Economía

Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com