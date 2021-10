Un premio muy oportuno

El premio Nobel de Paz concedido a los dos periodistas María Ressa, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, por su valiente labor en aras de la libertad de expresión en dichos países es un hecho que nos lleva a serias reflexiones.



Desde sus inicios, el periodismo ha sido un actor fundamental en la sociedad y un testigo de lo que en ella ocurre. Su tarea ha llevado el registro de lo sucedido en el pasado, así como de lo que está ocurriendo en la actualidad y avanza a pergeñar lo que puede venir en el futuro.



Ha sido denominado ‘El cuarto Poder’, y a fe que lo es, pues su influencia en las sociedades es muy grande por ser la fuente por medio de la cual nos enteramos de hechos y sucesos del país y el mundo. Especialmente en las últimas décadas, con el avance de las comunicaciones, en minutos o segundos los medios están trasmitiendo lo acontecido en cualquier lugar del planeta.



La forma de trasmitir la información, lo que se calla o lo que se enfatiza, lleva a formar criterio en muchas personas y a tomar posiciones frente a las actuaciones de individuos, empresas y sobre todo gobiernos, y es influenciadora indiscutible de las decisiones políticas, económicas y sociales.



Es así como la ética, honestidad y responsabilidad del periodista es de trascendental importancia, los principios con los que debe actuar, no sesgarse por intereses políticos personales o dejarse halagar con dádivas, honores, atenciones, que muchas veces se convierten en forma de escalar socialmente y de lograr amistades, posiciones y publicidad. Cuando se manipulan las situaciones, como desafortunadamente ocurre en algunos de nuestros medios, se hace un inmenso daño a toda la comunidad y termina haciéndolo al país al trasmitir a organismos internacionales valoraciones y hechos que no traducen la estricta verdad de los acontecimientos.



Cuando hay un país polarizado, como el nuestro, la situación se torna aún más delicada y en consecuencia la calidad de la información, la transparencia y la independencia deben ser el norte. Se precisa oír a las partes en confrontación e investigar a fondo, para no dirigir a la ciudadanía a decisiones erradas y peligrosas, desafortunadamente no siempre se maneja la información bajo ese prisma.



Cabe anotar que el papel del periodismo y del periodista, es el de crear conciencia sobre las diferentes situaciones que acontecen, en pro de generar una mejor calidad de vida, así como advertir sobre posibles consecuencias de un accionar determinado.



Ressa también ha documentado cómo las redes sociales están siendo utilizadas para propagar noticias falsas, acosar a los opuestos y manipular el debate público. Todo este tema requiere análisis más amplio, ya que esto está llevando a violencia y graves trastornos personales y sociales. La responsabilidad de éstas, como el debate actual sobre Instagram, Facebook y WhatsApp es pertinente.



MARÍA SOL NAVIA V.

​Exministra