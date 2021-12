Un rezago a atender

Los resultados de la producción industrial y del comercio, correspondientes a octubre pasado y recientemente publicadas por el Dane, confirman que la senda de reactivación continúa al arranque del último trimestre del año. De acuerdo a la organización estadística nacional, el sector manufacturero ha crecido un 5 por ciento mientras que el comercio un 8,1 por ciento en comparación de 2019.



Esto implica que estas dos ramas de la producción, claves para la economía por su contribución al PIB y su generación de empleo, ya están superando los niveles registrados antes de la irrupción del coronavirus. Más allá de los altos porcentajes derivados del rebote estadístico frente a un 2020 marcado por un desplome histórico de las actividades económicas, la comparación con el 2019 refleja que el desempeño de ambos sectores está reportando una dinámica adicional al repunte.



No obstante, hay un aspecto que preocupa en los reportes del Dane. Se trata de los registros del personal ocupado. En el caso de las industrias manufactureras los datos del empleo están por debajo del 2019 un 1,7 por ciento en octubre y este indicador en el comercio es de un 5,1 por ciento. Esta ha sido una constante en el año de la reactivación motivada por la eficiencia ganada por las empresas en la crisis de la pandemia, e incluso la apertura y masificación de canales de ventas digitales.



Los datos más recientes del mercado laboral estiman en unos 685 mil puestos de trabajo el rezago frente a los niveles de empleos previos a la pandemia. La preocupación sobre el componente de empleos en la senda de la reactivación no debe aflojar y no es caprichosa. La creación o el sostenimiento de los puestos de trabajo reduce pobreza e inyecta equidad a la recuperación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda