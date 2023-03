¡Una buena noticia!

En medio de tantas noticias malas el diario EL TIEMPO, en su edición del pasado 15 de marzo, registra una positiva: “Bogotá la tasa de embarazo adolescente más baja de las últimas dos décadas”.



A pesar de que la tendencia es positiva, los números no dejan de ser angustiosos. No sobra recordar que, según la ley colombiana, las relaciones sexuales con menores de 14 años se consideran ilegales y tienen penas de prisión entre 9 y 20 años.



Según cifras de SaluData, en el 2022, 139 adolescentes entre 10 y 14 años quedaron embarazadas en Bogotá. En el 2008 se registró el más alto número con 586 embarazos en este rango de edad, lo que implica una disminución del 77 por ciento.



Cuando se examina el rango de edad entre 15 y 19 años, el pico de embarazos se registró en 2007 con 21.095 y el año pasado descendieron a 5.717, lo que equivale a una reducción del 73 por ciento.



Utilizando cifras del Laboratorio de Economía de la Universidad Javeriana, el último informe sitúa a la capital en el tercer lugar en número de embarazos de jóvenes entre 15 y 19 años superada por Antioquia y Bolívar.



La investigación económica ha establecido una fuerte correlación entre el embarazo a temprana edad y el nivel de pobreza. La niña y su hijo tendrán mucha más dificultad para escapar de la miseria y desarrollar un plan de vida exitoso.



El compromiso de criar un hijo en la adolescencia afecta la capacidad de la madre para concluir el ciclo de estudios y, en la mayoría de los casos, la obliga a vincularse tempranamente al mercado laboral para poder obtener medios de subsistencia.



Las tendencias favorables que se registran en la capital no deben esconder que, a nivel nacional, el problema sigue siendo de una enorme gravedad. Según el Dane, en el 2021, el 18,2 por ciento de los nacimientos que se produjeron en el país se registraron en adolescentes entre 10 y 19 años. En números absolutos son 111.426 nacimientos, una cifra que resulta escalofriante.



A pesar del esfuerzo que el sistema educativo realiza desde hace décadas en materia de educación sexual, los resultados siguen siendo de contrastes. Las tasas nacionales de natalidad y de fecundidad siguen disminuyendo. Pero en las regiones más pobres del país las tasas de embarazos en adolescentes son más elevadas lo que refuerza las trampas de pobreza.



En materia de embarazos no deseados, el único resultado satisfactorio es cero.



Coletilla: El sistema pensional debe evolucionar hacia un modelo de pilares. Pero la propuesta del gobierno de que el 90 por ciento de los trabajadores pasen a Colpensiones y se mantenga el régimen de prima media no solucionará el problema de sostenibilidad financiera del sistema.



MIGUEL GONZÁLEZ MARTÍNEZ

​Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com