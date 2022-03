Una sincera reflexión sobre el Día de la Mujer

Muchos se levantaron el martes 8 de marzo y al darse cuenta de que era el Día de la Mujer, nos felicitaron, algunos cercanos nos dieron flores o chocolates, mientras varios nos enviaron lindos mensajes por WhatsApp. A todos muchas gracias por sus buenas intenciones y por ser detallistas, pero la realidad es que el Día de la Mujer está para algo más que eso: es para reflexionar y comprometernos en el camino de la equidad de género, el cual es una responsabilidad de todos.



Se nos olvida que, hasta hace no muchos años, derechos básicos de un ciudadano como votar, no era permitido a las mujeres: el primer país que dio derecho al voto de la mujer fue Nueva Zelanda en 1893. En Estados Unidos se estableció en 1920 pero solo para mujeres de raza blanca, ya que las mujeres de color solo lo hicieron solo 1967. En Colombia fue en 1954, mientras el último en aprobarlo fue Arabia Saudita en 2015, hace apenas siete años.

'La mujer, la empresa y el derecho' es un estudio del Banco Mundial que mide las leyes y regulaciones que inciden en las oportunidades económicas de las mujeres en 190 economías. Es así como enmarcan la relación de la mujer a medida que avanza en su carrera bajo variables como la movilidad, trabajo, remuneración, matrimonio, parentalidad, empresariado, activos y jubilación. Se establece un índice que permite ver la evolución de los países hacia la igualdad de género. El índice se llama WBL de sus siglas en inglés: Women, Business and the Law.



Reiterando mi agradecimiento a los gestos que recibí por el Día Internacional de la Mujer, les pido adicionar una reflexión sobre lo que dice el informe 2021. En promedio, según lo establece el WBL, las mujeres tienen solo las tres cuartas partes de los derechos otorgados a los hombres en la ley. Solo diez economías, las de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Islandia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Suecia, obtienen una puntuación de 100. Con una característica especial: desde 2019, y es que 27 economías de todas las regiones han promulgado reformas que aumentan la igualdad de género, pero la mayoría lo hicieron para introducir o enmendar leyes que afectan la remuneración y la parentalidad. No hubo reformas que abordaran las diferencias de género en la propiedad y la sucesión, según lo identificado por el indicador ‘activos’.



Con relación a América Latina la reflexión asume aún más importancia. El país con el WBL más alto es Perú con 95, seguido de Paraguay con 94.5, Ecuador con 89.4, Bolivia, México y El Salvador con 88.8. El caso de Colombia se vuelve urgente al tener 81.9. No puede servir de justificación que más abajo en nuestra región se encuentren Guatemala 70.6, Jamaica 68.1 y Haití 63.8; o que haya países en situación aún peor como Pakistán (55.6), Afganistán (38.1), Omán (35.6), y Kuwait (28.8).



El llamado es que debemos ser conscientes que la equidad no es una visión caprichosa y feminista de igualdad. Es una necesidad para equiparar las oportunidades de los dos géneros, algo que necesariamente impactará de manera positiva a nuestra sociedad.



Estar tan lejos del anhelado 100 es un reto que nos impulsa a generar los cambios que pueden estar a nuestro alcance. Un punto de inicio es unirse a la campaña mundial del día de la mujer 2022: Romper el sesgo. Invito a los hombres que, a los gestos que tuvieron con nosotras por el Día de la Mujer, le sumen identificar y entender los sesgos que tienen que les impiden ser promotores de equidad en casa o en el trabajo. El mensaje es también a la mujer para que entienda qué sesgos la pueden estar limitando.



El siguiente paso será apoyar cambios en políticas públicas, pero el cambio personal ya es el mayor de los regalos por el Día de la Mujer.



SANDRA ARAMBURO

General Manager Sanofi Pasteur