Vacunados QR

Hace unos días el presidente Iván Duque anunció el lanzamiento del certificado digital de vacunación contra el covid-19. El Gobierno expedirá este documento, vía código QR, que acreditará que cada ciudadano ha recibido una o dos dosis de las vacunas aprobadas para su aplicación en el país. Las reglamentaciones incluirán asimismo a quienes se han inmunizado en el exterior.

No obstante, el primer mandatario advirtió sobre un rezago en la información de un 37 por ciento de los vacunados que las IPS no han cargado al sistema. De poco sirven las plataformas tecnológicas si los datos en ellas están incompletos, inexactos o inexistentes. O lo que es peor: muchos ciudadanos buscando el certificado y que no aparezca su inmunización. El llamado de Duque a la actualización de esa información debe ser atendido con prontitud por puestos de vacunación, hospitales y demás entidades. La confianza en la herramienta no debe generar la mínima duda.



Este es el primer paso para, en un futuro cercano, instaurar restricciones para los no vacunados de asistencia a sitios públicos y viajar a otros países, entre otras actividades y servicios. Asimismo, el certificado está vinculado con la promoción de una reactivación más biosegura así como el dinamismo de sectores como el entretenimiento masivo, el turismo, la gastronomía y la diversión nocturna.



Si bien ya en otros países como Francia se han establecidos “pasaportes covid” con sus restricciones, en Colombia es pronto para seguir esa ruta de prohibición. Con 28 por ciento de la población nacional inmunizada totalmente, todavía hay espacio de maniobra para que el plan de vacunación llegue a esos colombianos escépticos e incrédulos, y a los grupos de edades que apenas fueron autorizados.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda