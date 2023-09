La incertidumbre le pasa factura a los carros. De acuerdo con la información de matrículas suministrada por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en agosto de 2023 fueron matriculados 14.801 vehículos nuevos presentando una disminución del 39,3% respecto a agosto del 2022.



El análisis Fenalco y Andi muestra que en el acumulado entre enero y agosto se han matriculado 118.527 vehículos nuevos, lo que significa un decrecimiento del 30,8% frente a igual periodo del año pasado.



Los consumidores no se arriesgan a hacer compras diferentes a lo absolutamente necesario por la incertidumbre y la falta de definiciones del Estado.



En este escenario, las marcas más vendedoras fueron Renault, que colocó en el mes 2.178 unidades, seguida de Toyota con 1.984. En tercer lugar, y muy cerca está Chevrolet con 1.982. Después están r Mazda con 1.778, y KIA con 1.184.



Las ventas están tan flojas que esas cifras de las marcas, eran lo que antes vendía una gran vitrina en cada una.



“El mercado automotor sigue mostrando una tendencia muy preocupante”, señaló Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y sector automotor de Fenalco.



El dirigente gremial señaló que le solicitan al Ministerio de Comercio que apruebe los mecanismos que ayudan a agilizar las ventas de los vehículos híbridos, porque estos están teniendo una gran demanda y pueden ayudar a mejorar las cifras del sector.

Camiones en baja

De otra parte, los vehículos de carga caen 34,9% lo cual es probable que refleje de forma fuerte una falta de confianza en el desarrollo económico, precisó Visbal.



De hecho, en los primeros ocho meses del año sólo se colocaron 7.390 unidades mientras que el año anterior en igual período ya se habían logrado 11.227 máquinas.



Para los expertos del sector, este 2023 cada vez se parece más a uno de los peores años de este siglo, el 2020, cuando por cuenta de la pandemia sólo se colocaron 188.391 unidades.



Y por ello comienzan las apuestas sobre qué tanto puede ayudar el Salón Internacional del Automóvil de Corferias, que se realizará en noviembre próximo, a un mercado en dónde la pérdida de confianza es la que predomina.



“Básicamente lo que se está vendiendo son las decisiones obligatorias de cambio de vehículo y en los modelos de precios asequibles”, indicó un ejecutivo de ventas.



Las promociones se han mantenido a lo largo del año, pero los consumidores prefieren no arriesgar ante la ausencia de ‘reglas del juego claras’ y el ciudadano de a pie comienza a comportarse como los grandes inversionistas que no ven un norte claro y prefieren no hacer proyectos en el país.

¿Caída sin fin?

En el top de 21 marcas del mercado, salvo 4, el resto decrece y las cifras son básicamente a 2 digitos con alta tendencia a acercarse al 50% de contracción, es decir, no son cifras menores, sobre todo si se comparan con un año que no fue el mejor como el 2022. Atrás quedaron años como el 2014 en donde se facturaron 326.026 unidades.



En cuanto a los vehículos eléctricos, este año se han vendido 2.122 unidades, con una contracción del 12,1 % con respecto a igual lapso del año anterior. Vale advertir que son el tipo de movilidad que en teoría impulsa el gobierno Petro.



El otro segmento, el de los híbridos sí crece en lo corrido del año (1,7%) y se han colocado 17.066 unidades en ocho meses.



