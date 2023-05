Velocidad y freno

Los que diseñan vehículos saben que debe existir una correspondencia entre la velocidad y la eficiencia del frenado. Un automóvil muy veloz debe tener un excelente sistema de frenos. En los F1, todo avance técnico que mejore la velocidad debe también incorporar la función de frenado, de lo contrario el riesgo de accidente se incrementa.



Lo mismo sucede en la democracia. La velocidad de los cambios es proporcional a la capacidad de las otras fuerzas de moderarlos. El gobierno envía señales de querer acelerar el ritmo de las reformas y, por lo tanto, no debería extrañarse que aumente la fuerza ejercida por quienes se oponen a ellas.



Lo hemos vivido en las últimas semanas en las que se percibe un aumento de la polarización. El Congreso, como es natural en una democracia, es el escenario central de esta tensión. Que el gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria, tenga dificultad en hacer avanzar sus propuestas, es apenas normal. Lo que no es aceptable es que, ofuscado por las dificultades en este escenario, el gobierno amenace con desconocer la legitimidad de uno de los poderes públicos como el legislativo y convoque a la presión popular para obtener votaciones favorables.



Más preocupante aún es la extensión de esta tensión a otro escenario como la independencia de la justicia. Las duras declaraciones del presidente contra el Fiscal General, no tienen precedente en nuestra historia. El tono de los ataques es preocupante y obligó a la Corte Suprema de Justicia a rectificar públicamente al jefe del Estado. Nada de esto es propio de un sistema en el que debe respetarse los valores democráticos.



En el fondo, estamos viviendo el choque de dos concepciones de la democracia. El presidente, electo por el pueblo, considera que su mandato le permite ejercer la totalidad del poder. Todo freno que se oponga a la velocidad de sus reformas es considerado como ilegítimo. La otra visión sostiene que, sin desconocer el mandato del Ejecutivo, las instituciones tienen plena vigencia y no pueden ser atropelladas. La separación de los poderes, las libertades públicas y las garantías legales no están a la merced del gobierno pues son el sustento de la continuidad de la democracia. Pesos y contrapesos son entonces de la esencia de la institucionalidad.



***



Muy valiente ha sido el actual gobierno en el manejo del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Los frecuentes reajustes de los precios de la gasolina son impopulares y además presionan al alza la inflación. Se mantiene el objetivo de cerrar el déficit del fondo que el anterior gobierno le heredó. De lo contrario, los recursos de la reforma tributaria se irán a subsidiar a los propietarios de los vehículos en detrimento de los programas sociales.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com