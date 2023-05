La vergüenza es “un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien”.



La posibilidad de que los Estados Unidos entren en default por no subir el techo legal de su deuda pública debería inspirarles vergüenza a los políticos estadounidenses. En enero 19 de 2023, Estados Unidos llegó nuevamente a su nivel máximo de endeudamiento equivalente a 31,4 billones de dólares. Desde esa fecha, el Tesoro ha realizado varios ejercicios de gimnasia financiera y manejo contable para mantener los pagos de sus obligaciones. Pero la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido que el primer día de junio, si no hay un acuerdo, la primera economía del planeta entrará en default.



Lo lógico sería aumentar el techo, algo que, desde principio de los años sesenta del siglo pasado ha sido ajustado 78 veces. Pero el problema es de carácter político. Los republicanos quieren recortes importantes en el gasto público pues consideran que la deuda está desangrando y debilitando la economía. En año electoral, los demócratas no quieren asumir ese costo político. Como en un duelo del antiguo oeste, los tiradores se miran mientras el mundo contiene la respiración.



El impacto de la cesación de pagos puede ser demoledor para la economía mundial. El 36 por ciento de la deuda de los Estados Unidos está en manos de países extranjeros dentro de los cuales Japón y China son los más importantes. Pero lo más grave es que los bonos del tesoro representan el 60 por ciento de las reservas de los bancos centrales del planeta.



La cesación de pagos de la economía que representa una cuarta parte del PIB mundial dispararía la tasa de interés, desarticularía el comercio internacional y rompería toda la estructura de valoración de riesgo financiero generando un caos de proporciones impredecibles.



Debería darles vergüenza a los políticos de ambos partidos estar jugando con algo tan delicado y peligroso.



Pero vergüenza también significa “sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida”. Es lo que deberían sentir los políticos que no son de la coalición del gobierno al votar las reformas a cambio de puestos y contratos. Al igual que en otros gobiernos corruptos que hemos tenido, la mermelada está comprando votos. No importan ni la ley de bancadas ni la coherencia ideológica. Lo único que vale es el poder así sea pasando por encima de la conciencia y la decencia. Vergüenza debería darles a los que monetizan la política sin importarles el daño que le hacen a la democracia.



Coletilla: El controvertido viaje de la Vicepresidente a África puede ser útil para mejorar nuestras presencia en ese continente. Pero no nos digan que Etiopía, uno de los países más pobres y atrasados del planeta, es interesante en términos de comercio o inversión. Tampoco.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​Decano de Economía Universidad del Rosario

migomahu@gmail.com