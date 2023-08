Vilnius; escalar y escalar

De la cumbre de Otan en Vilnius dos cosas quedaron claras:



1) El escalamiento continuará y la guerra se prolongará con el envío de más y mejores armamentos, lo cual es garantizado por los compromisos de seguridad que Ucrania recibió de Otan y de países miembros, particularmente de G7.



2) Occidente sigue sin tomarse en serio a Rusia, salvo para reafirmar la paranoide fábula del imperio agresivo que se tomará toda Europa si no es derrotado en Ucrania (un miedo infundado de un enemigo inexistente). Han logrado una hipnosis mediática como la de los ingleses y los franceses contra los alemanes en vísperas de la 1ª guerra, siendo que esto ilustra como una creciente animosidad puede resultar en una guerra a consecuencia de cualquier incidente.

Occidente sabe que Ucrania está perdiendo la guerra y ha reconocido que es imposible que Rusia entregue, en particular Crimea (lo que Zelensky exige paras empezar conversaciones); pero por otro lado neo cons como V Nuland animan e incentivan a Kiev a lanzar ofensivas en esa dirección.



Y en la desesperación por la evidencia de que Ucrania no avanza en su contraofensiva envían armas criminales que dañarán a los ucranianos (UK munición de uranio empobrecido y USA cluster bombs).



Están lanzando decenas de miles de muchachos ucranianos a estrellarse con las defensas rusas cuando Rusia cuentan con una superioridad contundente en artillería y aviación.



Pero Ucrania es la que pone los muertos y el rendimiento en daño a los rusos hace del armamento una excelente inversión, como lo dijeron senadores americanos. Que Ucrania no haya sido formalmente admitida no es realmente importante pues se profundiza su membresía de facto con compromisos más firmes de apoyo tendiente a una completa interoperabilidad.



Todo lo cual garantiza la continuada destrucción de Ucrania e incentiva a una coalición of the willing encabezada por Polonia y UK a intervenir en forma directa en el conflicto desatando la 3aGM.



Del lado ruso Putin no puede aceptar ningún status diferente a la neutralidad. Rusia no puede permitir, lo viene afirmando por tres décadas, una plataforma para atacarla a minutos de Moscú (tal y como USA no la aceptó en Cuba y no la aceptaría en México).



Es una amenaza existencial que pej. Merkel y Burns (embajador en Moscú) advirtieron, desde su anuncio por Bush en 2008, es demasiado agresiva.



Pero no ha sido posible que USA siquiera atienda la insistencia de Rusia sobre su seguridad; ni siquiera le pusieron atención a la propuesta de Putin en Dic/21 sobre una nueva arquitectura europea de seguridad empezando por retomar Minsk.



A un acuerdo similar habían llegado ya Ucrania y Rusia en Estambul marzo-abril /22, pero B.Johnson condicionó el apoyo de Otan a que Ucrania se retirara.



Así la guerra continuó y las distancias entre las partes en materia de neutralidad y de territorios permiten cada vez menos esperar un arreglo. Rusia no va a ceder en neutralidad y para USA un triunfo ruso erosiona su hegemonismo unipolar.



Ricardo Chica

Investigador Desarrollo Economico.