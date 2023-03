Vladímir Putin

Putin llegó al poder sin buscarlo. Yubashev, yerno del presidente Yeltsin, lo apadrinó en la carrera burocrática que lo llevó a ser jefe de la antigua KGB. Yeltsin y su familia estaban siendo cercados por la justicia por corrupción; él era un borracho y estaba muy enfermo. Se necesitaba un sucesor que lo protegiera cuando estuviese fuera del cargo. Putin, de la mano del mencionado yerno y del oligarca Berezovsky, entra en la baraja.



Yeltsin lo prueba nombrándolo primer ministro (1999); le gustó su determinación de combatir a sangre y fuego a los independistas chechenos y su aureola de lealtad y frialdad. Yeltsin dimite y nombra a Putin presidente interino. Ya de presidente firma un decreto otorgándole inmunidad a Yeltsin. Han pasado 23 años y Putin sigue ahí.



Rusia, a diferencia de China, es expansionista. Putin mostró este instinto en Osetia del sur, enclave ruso en Georgia. Convirtió en rusos a sus habitantes repartiéndoles pasaportes para que después ellos convocaran un referendo y se declararan república independiente (2008). El modelo de pasaportes lo aplicó igualito en Crimea y en el Donbas, que tras el referendo que los convirtió en repúblicas independientes, solicitaron su adhesión a Rusia.



Los Estados Unidos y sus aliados fueron arrogantes con Putin cuando éste les reclamaba por la agresión de las fuerzas de la OTAN de rodear a Rusia, permitiéndoles colocar misiles en la frontera apuntando hacia Rusia.



Putin palmoteó la mesa con el golpe de estado al presidente ucraniano prorruso Yanukovych perpetrado por los proeuropeos (2014). Fue una traición pues la noche anterior Yanukovych había celebrado un acuerdo con ellos.



Putin dio por terminado los acuerdos de Minsk (consistentes en un cese al fuego y las bases de un modus vivendi entre las dos Ucranias), y fue tras Crimea. Ucrania ha recuperado algo del territorio arrebatado por Rusia en la primera ola de la invasión, estableciéndose una especie de equilibrio. Un acuerdo de paz es imposible, y lo más que se podrá esperar es un cese al fuego.



Ahora bien, dentro del mundo de las probabilidades, puede suceder que en una guerra de desgaste larga, se sienta el peso de los 140 millones de rusos sobre los 43 millones de ucranianos.



No obstante las sanciones económicas diseñadas para hacer colapsar la economía rusa, en 2022 su PIB tan sólo disminuyó 2,2%. El FMI pronostica que en 2023 el PIB ruso crecería 0,3%, mientras que la Unión Europea crecería un raquítico 0,7% y el Reino Unido decrecería el 0,6%.



Los europeos se pegaron un tiro en el pie: con sus sanciones, los precios del gas natural y del petróleo se dispararon, inflando las arcas rusas, e inoculándose el virus de la inflación/recesión.



“No estoy preparado para esa decisión, me espera un destino muy difícil”, le contestó Putin a Yeltsin cuando éste le ofreció la presidencia interina. Putin, ese burócrata desconocido y gris de antes, con la opinión pública amordazada, ostenta el poder total en Rusia para reconstruir el antiguo imperio ruso.



DIEGO PRIETO URIBE

​Experto en comercio exterior