Volver al futuro

Después de 2 años de pandemia y buscando regresar al presencial, es totalmente claro la importancia que tuvo la tecnología para poder seguir siendo productivos como sociedad. Y mucho más claro fue entender que la pandemia ha sido el catalizador de apropiación tecnológica más grande que hemos vivido en el siglo XXI.



Todos los sectores productivos fueron impactados por la pandemia. Sin embargo, el sector terciario o de servicios donde encontramos el comercio, la industria hotelera y los servicios de educación entre otros, fueron los que vivieron el más profundo impacto y, por ende, la transformación digital más compleja y marcada.



Resaltando la situación del sector educación, en Latinoamérica vivíamos una educación presencial muy tradicional que poco había cambiado en los últimos 200 años, donde solo un pequeño porcentaje de colegios de estratos 5 y 6 tenían la ventaja de contar con internet dentro del salón de clase. Sin embargo, la base de la pirámide aún contaba con un acceso a internet limitado a zonas administrativas y salas de cómputo de la institución, no dando otra opción que seguir manteniendo metodologías tradicionales basadas en el texto impreso y la tiza o marcador.



La llegada de pandemia desencajó por completo cualquier estrategia que pudiera mantener dicho modelo presencial, llevando a colegios y universidades a implementar estrategias reactivas e improvisadas que lo único que desvelaron, fue la poca preparación en el ámbito tecnológico para poder seguir manteniendo una educación ahora virtual. Las universidades fueron las que salieron menos heridas de esta nueva realidad gracias a una experiencia más marcada en educación a distancia, una base instalada en hardware y software mucho más robusta y una estructura organizacional que incluía un área de TI.



El caso de colegios y escuelas tanto públicas como privadas se vieron mucho más afectados, ya que su tradicionalismo, un staff docente poco preparado en el uso de las TIC y una base tecnológica que no va más allá de una salas de cómputo y un par de plataformas, fue la tormenta perfecta que demostraba el mínimo avance que había tenido la educación desde que fue estructurada y formalizada con la primera revolución industrial.



Escuelas de Latino América con plataformas Google y dispositivos Chromebook, fueron los que más rápido salieron a flote gracias a su trabajo y experiencia en nube, muchas otras con Office 365 rápidamente incluyeron Teams como plataforma de video colaboración y también superaron el impase unos meses después, y el resto, tuvieron que improvisar con guías de trabajo digitalizadas y entregadas por mail. Sin importar los meses que duraron en dar respuesta a esta nueva realidad que afrontábamos como sociedad, las bajas en matrículas sufridas fueron altas y solo los que más rápido apropiaron la tecnología fueron los menos impactados.



Hoy, a dos años de cuarentena donde hemos buscado regresar a la presencialidad, el sector educación creció tecnológicamente lo que se hubiera pronosticado que sucediera a 2030, según el ritmo al que se movía este segmento. Lograr en el transcurso del 2020, lo que se esperaba que sucediera en 10 años ha sido uno de los logros más destacados de esta terrible situación mundial, no solo por la inversión en infraestructura tecnológica, ni por el entender la importancia de un dispositivo por estudiante, sino por lo que realmente ha sido la brecha digital del sector Educación, el docente, inmigrante digital, reacio al cambio ya fuese por no querer salir de su zona de confort o simplemente por apatismo a nuevas tecnologías dentro del salón de clase. La pandemia inevitablemente lo sacó de su comodidad, al punto de amenazar su trabajo donde la única forma de sobrevivir era usando tecnología. La evolución sucede en las situaciones más extremas y así mismo sucedió con ese ser que llamamos docente, que para el 2021 usaba diferentes dispositivos y softwares como experto, y empezaba a combinarlos con diferentes metodologías de aprendizaje.



Podríamos decir que siempre hay un lado positivo en cualquier situación negativa. Sin embargo, de la misma forma que un ratón vuelve por segunda vez al queso conectado a un cátodo de corriente, el sector educación está actuando de manera similar al regresar al presencial. Observar el desuso de las cuentas institucionales, de las plataformas de administración de contenidos, de las plataformas de colaboración y hasta de los dispositivos de estudiante, después del arduo trabajo para apropiar dichas herramientas, nos demuestra cómo estamos regresando al pasado, a esa época del 2019 donde ni por imaginación esperábamos lo que iba a suceder al siguiente año.



La huella del hombre en el mundo tiene un impacto exponencial, que hace que revoluciones industriales, desastres naturales o pandemias sucedan cada vez más rápido. Por historia, este tipo de sucesos se daban en promedio cada 100 años, pero a hoy, nos estaremos enfrentando a dichas situaciones hasta dos y tres veces en un tiempo de vida, posiblemente acelerada por el surrealismo de vivir hasta posibles guerras mundiales, y es por lo anterior, la importancia de tener estrategias que nos permitan seguir siendo productivos como sociedad ante cualquier impase que estemos destinados a sobrevivir.



El mantenimiento del campus virtual al mismo ritmo que el del campus físico, la actualización de dispositivos tecnológicos, la utilización de sistemas de colaboración que nos garanticen cambiar en cualquier momento de una clase presencial a una híbrida o a una a distancia y la proposición de casos de uso en la escuela o universidad de plataformas de Inteligencia de Negocios, Realidad Virtual o Inteligencia Artificial, deben ser parte de la agenda constante de las área de TI que garanticen el ritmo logrado en el crecimiento de los dos últimos años en cuanto a transformación digital del sector educación.



No permitamos que la postpandemia nos regrese al pasado y más bien busquemos como volver al futuro.



SAMIR ESTEFAN V.

LAS Education Manager Lenovo