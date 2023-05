¿Y el consumo eléctrico, qué?

Hace unas semanas, y de manera muy oportuna, este periódico dedicó su editorial a los 30 años que cumplió el final del racionamiento eléctrico en el país; un hecho de 343 días de duración, que aunque sea ajeno para las nuevas generaciones y parezca anecdótico, sigue estando muy vigente por el impacto que representó y la reconfiguración consecuente que desató en el sector.



Tal suceso, pese al tiempo que ha pasado, vuelve a situarse en la opinión pública, producto de la fuerte inflación, el alza en las facturas de energía eléctrica; y la iniciativa del presidente, Gustavo Petro, por asumir la regulación de los servicios públicos, con el fin de aliviar esa subida.



Dicho contexto, como es natural, ha propiciado una interesante conversación, en la que se aborda esta coyuntura, principalmente, desde el tema del precio de las tarifas. Sin embargo, y sin restarle importancia a esa aproximación, vale señalar que poco ha sido el debate desde la orilla del consumo eléctrico: la otra cara de la moneda en esta discusión.



¿Por qué, de alguna manera, se ha asumido que la oferta tiene la última palabra? ¿por qué en la conversación pública la demanda no se ha tocado, como si se tratara de un fenómeno condenado a crecer ciegamente? Pues bien, aunque suene difícil de creerlo, el manejo que se le ha dado a la demanda también es parte de los motivos por los cuales se ha llegado a este punto.



Para aclarar este aspecto, basta con observar la forma en la que a día de hoy, pese a la revolución digital en la que estamos inmersos, se factura el servicio eléctrico. Si usted vive en casa, seguramente habrá notado que todos los meses un operario pasa por su residencia para anotar los números del contador. Ese registro, promediado con los valores de los meses anteriores, es lo que le permite a la empresa comercializadora facturarle su consumo de energía.



Dicha dinámica, además de ser la misma que se tenía hace 30 o 40 años, supone que el usuario contemporáneo sólo puede monitorear su demanda mes a mes -asumiendo, por su puesto, que todas las personas estudian su factura-. Es decir que en pleno siglo XXl, mientras se habla de ChatGPT y carros autónomos, las personas todavía siguen decidiendo acerca de su consumo eléctrico con un recibo que llega por debajo de la puerta.



¿Qué pasaría si en lugar de eso los usuarios pudieran monitorear su consumo en tiempo real, recibir notificaciones sobre gastos inusuales, y realizar comparativos? Muy probablemente, al igual que como ocurre con el consumo de datos en el celular, las personas empezarían a tomar acciones inmediatas para disminuir su gasto y, como resultado, reducir sus facturas.



Y bajo la lógica de la oferta y la demanda: a menor consumo, se tendría más oferta y, en consecuencia, los precios bajarían. La digitalización de la industria eléctrica no puede limitarse a que las comercializadoras le envíen su factura en PDF por correo electrónico. Esa no es la digitalización que merecen las personas ni la que demanda el mercado.

JUAN DAVID QUIJANO

​CMO de Bia