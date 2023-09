Este lunes 28 se celebraron los 60 años de la Marcha de Martin Luther King en Washington. Unas 250.000 personas lo apoyaron en su noble misión de buscar fraternidad sin discriminación racial. Allí pronunció como estupendo orador uno de los discursos más elocuentes e inspirados de la historia humana. Las palabras “Yo tengo un sueño” aún siguen resonando y despertando consciencias dormidas.



Luther King sabía cómo llegar al corazón y apeló a la Biblia y a la historia de su país. Era un pastor bautista. Ocho veces repitió la poderosa frase “yo tengo un sueño”. Cuatro veces dijo “ahora es el momento”. Martin Luther King le dio vuelo, poder y dirección a lo que inició Rosa Parks de 42 años y de raza negra. Esta valiente mujer se negó a pararse del asiento en un bus de Montgomery. Estaba reservado a los blancos y un negro solo se podía sentar si no estaba ocupado.



Ese gesto lo hizo el 1° de diciembre de 1955 y así dio inicio a las protestas de la comunidad negra cuando fue enviada a prisión. Luther King convocó a la comunidad a no usar los buses y esa protesta duró un poco más de un año. Las autoridades tuvieron que cambiar eso, y ya en 1956 la Corte Suprema creó la ley que prohibía la segregación racial en el trasporte. De ahí en adelante lo que se logró en el estado de Alabama fue creciendo hasta que llegó a toda la nación, pero fue una lucha con ataques, golpizas, heridos, muertos y mucha oposición.



En 1960 King lideró una campaña nacional y fue arrestado. Ya era un personaje famoso y lo liberaron por petición de John K Kennedy que entonces era candidato a la presidencia. En cierta ocasión ese profético líder afirmó: “Nos enseñaron a nadar como los peces y a volar como las aves, pero ¿cuándo aprenderemos a convivir unidos como hermanos?".

También es suya esta inquietante frase: "Lo que más me asusta no es el mal que hacen los malos, es el bien que dejan de hacer los buenos”. Merecidamente le dieron el premio Nobel de la paz en 1964.



Esto dijo en su discurso Yo tengo un sueño: “Sueño que mis cuatro hijos pequeños vivirán algún día en una nación donde no se les juzgará por el color de su piel, sino por las cualidades de su carácter”. Un asesino silenció su voz en 1968, pero no pudo acallar su mensaje de libertad, unión y equidad para todos. Ojalá tú y yo tengamos el mismo sueño de convivir como hermanos sin distingos de raza, país o credo. Vale la pena pensar en cómo un solo acto de coraje puede dar origen a un cambio gigantesco. Lee sobre algo que se llama “el efecto mariposa”. Se aplica en la física cuántica y en la vida.

GONZALO GALLO GONZÁLEZ

Escritor y conferencista